В Москве одобрили проект достройки последних двух корпусов проблемного ЖК "Легенда"

Согласно плану, будет обеспечен безбарьерный доступ маломобильных групп граждан, фасад зданий выполнят из современных вентилируемых материалов

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Столичный фонд защиты прав дольщиков получил положительные заключения государственной экспертизы по корпусам № 5 и №6 проблемного жилого комплекса "Легенда". Жилой комплекс достраивается в Троицке, на 42 км Калужского шоссе (ТАО), сообщила во вторник председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Предыдущий застройщик ООО "ИнвестСтройГрупп" на данные корпуса не оформлял градостроительную документацию. Поэтому фонд разработал проектную документацию с нуля. Экспертиза подтвердила, что принятые проектные решения полностью соответствуют действующим нормам и требованиям пожарной безопасности. Успешно пройден один из важнейших этапов - это позволит подать пакет документов на получение разрешения на строительство", - сказала Пятова, чьи слова приводит пресс-служба Москомстройинвеста.

Отмечается, что проектом обеспечен безбарьерный доступ маломобильных групп граждан, фасад зданий будет выполнен из современных вентилируемых материалов, отвечающих всем нормам энергетической эффективности. Благоустройство территории предусматривает посадку деревьев, кустарников, устройство цветников из многолетних растений, а также создание малых архитектурных форм.

"В составе ЖК "Легенда" предусмотрено семь жилых корпусов, по пяти корпусам необходимая документация уже оформлена, продолжается их строительство. По корпусам № 5 и №6 фактическое строительство не начиналось", - добавили в ведомстве.

Застройщик "ИнвестСтройГрупп", в настоящее время являющийся банкротом, начал возведение ЖК "Легенда" в 2014 году, но с марта 2017 года строительство приостановлено без консервации. С гражданами были заключены договоры долевого участия, обязательства по которым прежним застройщиком не исполнены. Мэр Москвы принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города, заключили в пресс-службе Москомстройинвеста.