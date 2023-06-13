В Орловской области планируют завершить расселение аварийного жилья в 2023 году

Общая площадь подлежащих расселению жилых помещений в регионе составляет около 46 тыс. кв. м

ТАСС, 13 июня. Власти Орловской области планируют привлечь более 1,4 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета, для досрочного завершения программы расселения из домов, признанных аварийными и ветхими до 1 января 2017 года. Об этом сообщил в ходе прямой линии губернатор Андрей Клычков.

"Поставил задачу вместе с федеральным Фондом развития территорий обеспечить ускоренное выделение, мы увидели, что ряд регионов не справляется с программой, мы написали заявку, чтобы их средства перераспределили нам, сумма более 800 млн рублей. Мы изыщем, хоть и непростая бюджетная ситуация сейчас, дополнительные средства, это около 600 млн рублей, чтобы в этом году постараться завершить всю программу", - сказал Клычков.

Губернатор добавил, что программа по расселению домов, признанных ветхими и аварийными до 1 января 2017 года, была сформирована на период с 2019 по 2025 год, на данный момент план по 2023 году выполнен на 134%. Общая площадь подлежащих расселению жилых помещений в регионе составляет около 46 тыс. кв. м, с 2019 года новое жилье было предоставлено для более чем 2 тыс. человек.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 8 июня Клычков отмечал, что около 2 млрд рублей в 2023 году направят на расселение ветхого аварийного жилья в Орловской области, порядка 1,2 млрд рублей на эти цели область получит из федерального бюджета. Всего необходимо расселить 137 аварийных многоквартирных домов, в которых проживают 3,23 тыс. человек.