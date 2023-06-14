В Москве жилой дом по реновации ввели в районе Марьина роща

Новостройка состоит из одной секции с подземной автостоянкой, в здании 61 однокомнатная, 64 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Жилой дом по программе реновации на 144 квартиры ввели в эксплуатацию в районе Марьина роща в Москве, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента строительства.

"В районе Марьина роща по адресу: Анненская улица, дом 6 - ввели в эксплуатацию жилой дом для переселения по программе реновации. В новостройке 144 квартиры с улучшенной отделкой", - приводят в сообщении слова руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова.

В пресс-службе уточнили, что новостройка состоит из одной секции с подземной автостоянкой. На вентилируемых фасадах с отделкой из керамогранитной плитки установлены металлические корзины для кондиционеров. Входная группа оформлена витражным остеклением. В здании 61 однокомнатная, 64 двухкомнатных и 19 трехкомнатных квартир. Две квартиры оборудованы для маломобильных жильцов.

В вестибюле жилой части размещены комната для хранения колясок и велосипедов, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков, установлены три грузопассажирских лифта. Придомовую территорию благоустроили и озеленили, обустроили детскую и спортивную площадки, а также площадку для тихого отдыха взрослых.