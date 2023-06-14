В Москве в Нижегородском районе построят общественно-деловой центр площадью 25 тыс. кв. м

Также здесь создадут спортивный парк

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Общественно-деловой центр площадью более 25 тыс. кв. м построят в Юго-Восточном административном округе Москвы рядом с многофункциональным комплексом N’ice Loft, сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"Застройщик Coldy построит общественно-деловой центр рядом с многофункциональным комплексом N’ice Loft по адресу: Скотопрогонная улица, вл. 31, 31А; Автомобильный проект, вл. 4 (ЮВАО). На территориальной зоне площадью 0,73 га будет построен общественно-деловой центр суммарной поэтажной площадью 25,6 тыс. кв. м", - цитирует пресс-служба слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Ранее город одобрил на смежной территории размещение детского развивающего центра площадью почти 2 тыс. кв. м, под который будет переоборудовано офисное здание. Также здесь будет создан спортивный парк. Сейчас здесь находится офис продаж N’ice Loft, бытовой городок стройплощадки, автомойка.

В сообщении подчеркивается, что востребованность нового объекта деловой недвижимости в рамках квартала обуславливает текущее окружение: в непосредственной близости расположено много бывших административных и промышленных зданий, которые сегодня используются в качестве офисов.