МосгорБТИ оцифровало около 18,5 млн страниц архивных данных о недвижимости Москвы

В архиве содержатся данные о 520 тыс. городских объектов

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Московское городское бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) оцифровало около 18,5 млн страниц архивной информации о столичной недвижимости, сообщила в среду пресс-служба Департамента городского имущества Москвы.

В департаменте уточнили, что в МосгорБТИ хранится вся документация технического учета, которая изготавливалась в отношении столичной недвижимости. В архиве содержатся данные о 520 тыс. городских объектов. Более 70% этого массива уже переведены в электронный вид.

"В архиве хранится документация с 1930-х годов. Изначально он формировался из бумажных документов, и только с 2017 года его постепенно начали переводить в электронный формат. В настоящий момент специалисты учреждения оцифровали всю информацию, переданную другими организациями технического учета, и почти 20% от инвентарных дел, сформированных МосгорБТИ. Суммарно это около 18,5 млн страниц", - цитирует пресс-служба руководителя департамента городского имущества Максима Гамана.

Отмечается, что архивные данные позволяют восстановить историю изменений объекта. Они могут потребоваться, когда нужно выяснить, в какой момент и на каких основаниях менялась планировка или конфигурация. Также их используют, чтобы устранить технические ошибки в Едином госреестре недвижимости или решить спорные вопросы.

Архив включает сведения, собранные за 90 лет его работы, и документы, переданные другими организациями, которые выполняли инвентаризацию московской недвижимости. "Выдача копий документов, справок и выписок из архива - одна из самых популярных услуг учреждения. В год за ней обращаются более 10 тыс. раз", - уточнили в пресс-службе.