Более 50 незаконных построек ликвидировали в московском районе Митино

На территории инспекторы обнаружили 51 некапитальное строение общей площадью почти 1,7 тыс. кв. м, а также 3 капитальных объекта с признаками самовольных построек

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Более 50 объектов незаконного самовольного строительства демонтировали в районе Митино на северо-востоке Москвы, сообщила в среду пресс-служба столичной Госинспекции по недвижимости.

Отмечается, что одна из организаций получила в аренду земельный участок на Волоколамском шоссе, владение 142, строения 1-6. Согласно договору, ей разрешалась эксплуатация существующих зданий складского и производственного назначения без права возведения дополнительных строений и сооружений.

"Условия договора были нарушены. На территории инспекторы обнаружили 51 некапитальное строение общей площадью почти 1,7 тыс. кв. м, а также 3 капитальных объекта с признаками самовольных построек", - привели в пресс-службе слова начальника столичной Госинспекции по недвижимости Ивана Боброва.

В ведомстве уточнили, что владелец самостроев добровольно ликвидировал 51 строение и вывез мусор. Решение по еще трем капитальным постройкам будет принято по итогам судебных разбирательств.