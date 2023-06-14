14 июня, 09:46
Военная операция на Украине

Комитет Думы одобрил проект об обеспечении жильем участников СВО через жилищный кооператив

Правительство поддержало инициативу

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об обеспечении жильем через жилищные кооперативы участников специальной военной операции (СВО). Документ был инициирован Костромской областной думой.

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Законопроектом предлагается включить в перечень категорий лиц, которые могут быть приняты в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых для обеспечения граждан жилыми помещениями, граждан РФ - участников специальной военной операции.

В настоящее время законом предусмотрена мера социальной поддержки для ветеранов боевых действий в виде обеспечения жильем в зависимости от времени их постановки на учет как нуждающихся в улучшении жилищных условий. Однако практика показывает, что такими мерами соцподдержки пользуется незначительная часть ветеранов боевых действий из-за отсутствия у них критерия нуждаемости в улучшении жилищных условий или они не могут быть отнесены к категории малоимущих по основаниям, установленным Жилищным кодексом РФ, говорится в пояснительной записке.

"Теперь участники СВО смогут войти в жилищно-строительные кооперативы. Это один из оперативных способов обеспечить защитников нашей страны необходимым жильем для комфортного проживания. Необходимость принятия законопроекта не вызывает вопросов", - отметил глава комитета Сергей Гаврилов.

По закону, жилищно-строительным кооперативам государство предоставляет в безвозмездное срочное пользование земельные участки, напомнил депутат.

Правительство РФ поддержало законопроект. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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