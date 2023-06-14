Золотую арку возвели в доме жилого квартала "Зиларт" в Москве

Высота арки со стороны набережной Марка Шагала - чуть больше 22 м, при этом с обратной стороны дома - 8,5 м

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Возведение 22-метровой арки золотого цвета завершили в доме №11 жилого комплекса "Зиларт" на набережной Марка Шагала, который строят по проекту бюро "Цимайло Ляшенко и партнеры". Сквозь нее можно попасть во двор, где арка постепенно снижается с шестого до третьего этажа, сообщил в среду главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

"Золотой арку делают изготовленные на заказ фасадные кассеты в форме вытянутых треугольников. Они окрашены специальным составом на основе оксида титана и смонтированы в определенном порядке", - сказал Кузнецов, чьи слова приводит пресс-служба Москомархитектуры.

Он добавил, что высота арки со стороны набережной Марка Шагала - чуть больше 22 м, при этом с обратной стороны дома - 8,5 м. Кроме того, арка трансформируется и по ширине - с 16 м до 7,5 м.

"Золотая арка задумывалась как арт-объект, который органично впишется в фасад жилого дома и поможет идентифицировать его в будущем. Так и получилось: сегодня все называют это здание не иначе как "Дом с золотой аркой", - уточнил генеральный директор "ЛСР. Недвижимость - Москва" Александр Чайковский.

"Группа ЛСР" строит "Дом с золотой аркой" в рамках своего флагманского московского проекта - жилого комплекса "Зиларт" в Даниловском районе столицы. Площадь здания - более 9 тыс. кв. м. "Дом с золотой аркой" находится рядом с набережной Москвы-реки, в двух шагах от речного причала. В ближайшем будущем этот причал станет остановкой регулярного городского речного транспорта, заключили в пресс-службе Москомархитектуры.