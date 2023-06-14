Архсовет одобрил проект жилого комплекса из пяти башен в стиле игры "Дженга" на юге Москвы

Общая площадь объекта составит 74 тыс. кв. м

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Архитектурный совет Москвы в среду одобрил концепцию жилого комплекса, состоящего из пяти башен, в стиле игры "Дженга" на юге Москвы.

"В целом давайте поддержим проект и пожелаем успехов в реализации", - сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов на прошедшем в удаленном режиме заседании.

Согласно материалам к заседанию, по адресу улица Орджоникидзе, вл.10, 2-й Донской проезд, вл.10. планируется возвести жилой комплекс общей площадью 74 тыс. кв. м. Участок проектирования находится в сложившейся локальной застройке, складские и бывшие производственные сооружения на площадке планируется снести.

Комплекс будет состоять из пяти башен - одной центральной и четырех по периметру, рассказали на совете представители проектировщика - архитектурного бюро "Цимайло Ляшенко и партнеры". Аналогом для архитектурной концепции комплекса стала игра "Дженга", в которой разные фигуры собираются из отдельных модулей. Так, центральная башня с открытыми и полуоткрытыми террасами как будто составлена из одинаковых, но сдвинутых относительно друг друга элементов. Девелопер проекта - компания "Пионер".

Девелопер "Пионер" с 2001 года специализируется на строительстве многофункциональных комплексов, жилой и коммерческой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге. На сегодняшний день в портфеле компании - около 3 млн кв. м построенного жилья.