В России ввод в эксплуатацию нового жилья сократился на 2,8% по итогам пяти месяцев

Он составил 43,2 млн кв. м, сообщил Росстат

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Ввод в эксплуатацию жилья в России по итогам пяти месяцев 2023 года снизился на 2,8%, до 43,2 млн кв. м, против того же периода 2022 года. Это следует из данных Росстата, опубликованных в среду.

По итогам января-апреля 2023 года отставание от показателей 2022 года было 4%, таким образом годовой разрыв продолжил сокращаться. Так, площадь введенного в РФ жилья в мае 2023 года составила 7,18 млн кв м, что на 4,5% выше результата мая 2022 года.

По итогам 2022 года в России было введено в эксплуатацию рекордные 102,7 млн кв. м, сообщал ранее Росстат.