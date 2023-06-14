Эксперимент по обмену данными для электронной ипотеки могут продлить до конца 2024 года

Минцифры РФ также предложило изменить срок по формированию технических требований к федеральной государственной информационной системе "Госчейн" на 1 мая 2024 года

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Минцифры России предлагает продлить до 31 декабря 2024 года эксперимент по обмену данными для электронной ипотеки, который позволит улучшить качество взаимодействия между депозитарием, осуществляющим хранение электронной закладной, и Росреестром. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Для более детальной проработки и анализа процессов, реализуемых в рамках достижения задач эксперимента и, соответственно, оптимизации ресурсов, необходимых для создания ФГИС "Госчейн", проектом постановления предлагается продлить срок проведения эксперимента, а также срок создания ФГИС "Госчейн" на один год", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Окончание проведения эксперимента по апробации способа взаимодействия между депозитарием, осуществляющим хранение электронной закладной, и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с применением информационной системы "Мастерчейн", основанной на технологии распределенных реестров, предусмотрено 31 декабря 2023 года. Минцифры предлагают изменить эту дату на 31 декабря 2024 года.

Также министерство предлагает изменить срок по формированию технических требований к федеральной государственной информационной системе "Госчейн" с 1 мая 2023 года на 1 мая 2024 года. Следовательно, срок создания и введения "Госчейна" в эксплуатацию также сдвигается с 1 декабря 2023 года на 1 декабря 2024 года.

В 2021 году правительство РФ утвердило параметры эксперимента по обмену данными для электронной ипотеки, он должен быть начаться до 1 декабря 2021 года. Для обмена данными будет использоваться единая система межведомственного электронного взаимодействия и информационная система "Мастерчейн", основанная на технологии распределенных реестров. Отработка такого взаимодействия позволит ускорить информационный обмен между Росреестром и банками, а также сделать электронную ипотеку доступнее для заемщиков.

Электронная закладная представляет собой ценную бумагу, права по которой закрепляются в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. После регистрации в Росреестре она хранится в депозитарии, что исключает риск утраты ценной бумаги и мошеннических действий.