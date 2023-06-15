В Минстрое сообщили о снижении ввода ИЖС на фоне роста ввода многоквартирного жилья в РФ

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин напомнил, что по итогам 2023 года по вводу жилья в России нужно достичь рекордных показателей 2022 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Ввод многоквартирного жилья (МКД) на территории РФ растет, но снижаются объемы ввода объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Об этом в четверг сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сегодня мы видим отрицательную динамику по состоянию на 1 июня, но мы видим динамику положительную и рост по вводу многоквартирного жилья. Общая динамика - минус 3%. Но у нас растет ввод многоквартирного жилья. У нас пока снижается ввод ИЖС", - сказал замминистра на сессии "Инвентаризация территорий: новые возможности применения пространственных данных". Стасишин напомнил, что по итогам 2023 года по вводу жилья в РФ нужно достичь рекордных показателей 2022 года.

Ранее в Минстрое сообщали, что, по предварительным данным регионов, с 1 января по 31 мая 2023 года в РФ было введено 41,5 млн кв. м жилья, из которых 17,3 млн кв. м МКД. В 2022 году в России введен рекордный объем жилья - 102,7 млн кв. м (+11% к 2021 году), это позволило 3,7 млн российских семей улучшить свои жилищные условия.

По словам Стасишина, градостроительный потенциал земельных участков под строительство многоквартирного жилья в РФ к 1 июня 2023 года составил 403 млн кв. м (включая комплексное развитие территории), что на 8% больше результата аналогичного периода 2022 года.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.