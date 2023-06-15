В Москве заключили 14 договоров о комплексном развитии территорий

В рамках реорганизации в городе возведут почти 5,5 млн кв. м недвижимости

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Всего 14 договоров о комплексном развитии территорий уже заключено в Москве, в рамках реорганизации будет возведено почти 5,5 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"В преображении депрессивных площадок участвуют и город, и инвесторы. На данный момент с различными компаниями заключено 14 договоров о комплексном развитии территорий. Они реорганизуют участки общей площадью 244,7 га и возведут почти 5,5 млн кв. м недвижимости, из которых 3 млн кв. м - жилье, в том числе по программе реновации, свыше 1,4 млн - новые производства и технопарки, 964 тыс. - общественно-деловая застройка", - сказал Ефимов во время Петербургского международного экономического форума.

По его словам, благодаря комплексному развитию территорий в городе появится более 550 тыс. новых рабочих мест, только по 14 подписанным проектам их будет почти 54 тыс. - вместо бывших пустырей или заброшенных производственных площадок. Общий объем инвестиций в рамках КРТ составит около 8 трлн рублей, по уже подписанным соглашениям - около 490 млрд рублей.

Заммэра напомнил, что в столице программа комплексного развития территорий действует с 2020 года. Благодаря ей на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появятся новые кварталы с комфортном жильем и всей необходимой инфраструктурой.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.