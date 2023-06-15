ДОМ.РФ также займется оптимизацией неэффективно используемых активов университета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ и Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) будут готовить специалистов рабочих профессий для строительной отрасли. Об этом сообщила в четверг пресс-служба госкомпании.

"ДОМ.РФ займется подготовкой кадров для стройотрасли вместе с СПбГУ и продолжит содействовать развитию одного из крупнейших вузов страны. Соглашение о расширении сотрудничества подписали генеральный директор Института развития в жилищной сфере Виталий Мутко и ректор СПбГУ, член-корреспондент РАН Николай Кропачев", - говорится в сообщении.

Преодоление кадрового дефицита - ключевая задача по развитию стратегических для экономики отраслей, строительный сектор - не исключение, прокомментировал Мутко. По его словам, ДОМ.РФ самостоятельно и вместе с ведущими региональными вузами занимается подготовкой сотрудников разных уровней и направлений профобразования, результат этой работы - более 15 тыс. профильных специалистов. СПбГУ - старейший университет страны, первый в России, который в 2024 году отметит 300-летний юбилей. Это ведущий классический университет, настоящий центр знаний и компетенций. Вместе мы хотим восполнить имеющийся в отрасли дефицит специалистов рабочих и инженерных профессий", - сказал он.

В частности, ДОМ.РФ готов обеспечить студентам СПбГУ возможность проходить производственную практику в группе ДОМ.РФ. "Уверен, что наше сотрудничество с таким крупным игроком в строительной отрасли, как ДОМ.РФ, очень быстро принесет результат и наполнит рынок необходимыми специалистами", - отметил в свою очередь Кропачев.

Кроме того, ДОМ.РФ займется оптимизацией неэффективно используемых активов СПбГУ. В настоящее время имущественный комплекс СПбГУ включает в себя более чем 400 объектов, не все из которых приспособлены для использования в учебном процессе или исследовательской работы, часть из них нуждается в реставрации, пояснили в госкомпании.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.