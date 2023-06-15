"Почта Банк" начнет выдавать льготную ипотеку на ИЖС при поддержке ДОМ.РФ

По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, сотрудничество с "Почта Банком" позволит поддержать развитие рынка частного домостроения, а также повысить доступность ипотечных продуктов для граждан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. ДОМ.РФ и "Почта Банк" будут развивать ипотечные программы на ИЖС. Соответствующее соглашение о сотрудничестве в сфере ипотечного кредитования стороны подписали в четверг в ходе ПМЭФ-2023, сообщает пресс-служба института развития.

"В рамках взаимодействия планируется развивать госпрограммы для жителей малых городов и сельских поселений. Это позволит масштабировать индивидуальное жилищное строительство в регионах страны", - говорится в сообщении.

Сотрудничество с "Почта Банком" позволит поддержать развитие рынка частного домостроения, а также повысить доступность ипотечных продуктов для граждан, приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса. В рамках взаимодействия также планируется продвигать инициативы, направленные на повышение финансовой грамотности населения в жилищной сфере, в том числе с использованием инфраструктуры "Почта Банка", добавил он.

"Мы планируем запустить программу льготного ипотечного кредитования на строительство собственного дома до конца лета 2023 года", - сказал член правления, директор по развитию бизнеса "Почта Банка" Андрей Осипов. Он отметил, что у кредитной организации есть масштабная сеть отделений по всей стране, включая населенные пункты, где не представлено больше ни одного банка. "Почта Банк" планирует делать фокус на небольшие города и поселки, где наблюдается наиболее острая потребность жителей в таких кредитах и одновременно высокий уровень проникновения индивидуального жилищного строительства, уточнил он.

ДОМ.РФ является оператором льготных ипотечных программ, в свою очередь напомнил финансовый директор госкомпании Давид Овсепян. Также ДОМ.РФ активно работает над развитием комплексного ИЖС в России.

В 2023 году за январь-апрель российские банки выдали на строительство и покупку частных домов более 64 тыс. кредитов на 240 млрд рублей, в том числе на возведение такого жилья - 18 тыс. кредитов на 76 млрд рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.