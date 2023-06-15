ДОМ.РФ и Сбербанк разработают новые механизмы развития жилищной сферы

В том числе по направлениям жилищных сертификатов и арендного фонда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ и Сбербанк будут вместе прорабатывать новые механизмы развития жилищной сферы в РФ, в том числе по направлениям жилищных сертификатов и арендного фонда. Соответствующий меморандум был подписан в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщила пресс-служба госкомпании.

"ДОМ.РФ и Сбербанк на ПМЭФ-2023 договорились вместе развивать действующие жилищные госпрограммы и проработать новые меры поддержки граждан, в том числе с использованием жилищных сертификатов и арендного фонда. Подписан соответствующий меморандум о сотрудничестве", - говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора ДОМ.РФ Алексея Ниденса, совместный меморандум со Сбербанком позволит госкомпании масштабировать наиболее эффективные программы поддержки рынка жилья и разработать новые адресные меры. Также банк и институт будут вместе готовить предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы и развитию цифровых сервисов для покупателей и профессиональных участников отрасли.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. Он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.