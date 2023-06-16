До конца года жители Приморья смогут арендовать первые 42 квартиры по госпрограмме

Жилье в долгосрочную аренду смогут взять молодые специалисты в комплексе "Айвазовский" во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 16 июня. /ТАСС/. Жители Приморья до конца года смогут арендовать первые 42 квартиры по федеральной программе "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе", сообщила в пятницу пресс-служба краевого правительства.

"На Дальнем Востоке стартует федеральная программа "Доступное арендное жилье в ДФО". Первые 42 квартиры до конца года смогут арендовать приморцы. Всего же субъекты макрорегиона подали заявки на строительство 13 тыс. арендных квартир", - говорится в сообщении.

Уточняется, что первые 42 квартиры смогут арендовать молодые специалисты в жилом комплексе "Айвазовский" во Владивостоке.

В пресс-службе отметили, что программу "Доступное арендное жилье в ДФО" реализует Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с Единым институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ. "Компания будет приобретать арендные квартиры у застройщиков по договорам долевого участия. Ранее председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин принял решение о строительстве не менее 10 тыс. квартир для молодых специалистов и студентов. Такое жилье также смогут получить сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса", - сообщили в пресс-службе.

Квартиры будут предоставляться в долгосрочную аренду через регионального оператора. Ставка будет ниже рыночной за счет специальных условий финансирования: 1/3 субсидируется из федерального бюджета, еще 1/3 - из регионального. Человек платит 1/3 арендной ставки, это примерно 1/4 от среднерыночного уровня.