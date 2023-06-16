Собянин: в Москве реорганизуют промзону и две территории в районах Лефортово и Зюзино

На части бывшей промзоны "Серп и Молот" и участке на 2-й улице Синичкина планируется организовать современный квартал комплексной застройки

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о комплексном развитии бывшей промзоны и двух неэффективно используемых территорий в районах Лефортово и Зюзино, где будут построены объекты общественно-делового назначения и будет создано более 500 рабочих мест.

"Приняли решение о комплексном развитии бывшей промзоны и двух неэффективно используемых территорий в районах Лефортово и Зюзино", - написал он в пятницу в своем Telegram-канале.

Мэр уточнил, что на части бывшей промзоны "Серп и Молот" и участке на 2-й улице Синичкина планируется организовать современный квартал комплексной застройки - сейчас площадь в 4,54 га там занимают полуразрушенные склады и здания недействующего предприятия. Будут построены жилые дома и объекты общественно-делового назначения: детский сад для 100 детей, школа для 200 учеников, взрослая и детская поликлиники, гостиница, офисы, магазины, кафе и многое другое. Таким образом, будет создано больше 500 рабочих мест, отметил Собянин.

Рядом с пересечением Азовской и Старобалаклавской улиц вместо парковок и устаревших построек будет создан современный жилой квартал. "Реорганизуем участок площадью 0,43 га. Его градостроительный потенциал - больше 17 тыс. кв. м недвижимости", - подчеркнул мэр, отметив, что в новые квартиры в районах Лефортово и Зюзино переедут москвичи - участники программы реновации.

Собянин напомнил, что сегодня одобрен и находится в стадии реализации 31 проект комплексного развития территорий общей площадью свыше 419,4 га. Они дадут горожанам порядка 94 тыс. рабочих мест.