На северо-востоке Москвы готовят к заселению три новостройки

Планируется, что до конца 2023 года переезд в новостройки смогут начать порядка 1,2 тыс. москвичей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Порядка 1,2 тыс. человек смогут переехать в три новых дома на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента градостроительной политики в пятницу.

"В Северо-Восточном административном округе введены в эксплуатацию две новостройки в Лосиноостровском районе и одна в Марьиной Роще. Сейчас дома готовят к передаче под заселение", - сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

По его словам, планируется, что до конца этого года переезд в новостройки смогут начать порядка 1,2 тыс. москвичей. Дома расположены по адресам: улица Шушенская, дом 5, улица Тайнинская, дом 7, корпус 1 и улица Анненская, дом 6.

Руководитель департамента напомнил, что всего на северо-востоке столицы уже передано под заселение 33 новостройки. Еще 26 домов строят, 21 - проектируют.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти миллион москвичей.