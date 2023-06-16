Цифрового помощника для регистрации прав собственности на жилье запустят во всех регионах

По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, регистратор "Ева" проводит предварительную проверку пакета документов за 15 секунд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Цифрового помощника - регистратора "Ева", который участвует в регистрации прав собственности на квартиры, в первом квартале 2024 года планируется запустить во всех регионах РФ. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Цифровой помощник регистратора "Ева", который мы запустили в промышленную эксплуатацию в Новгородской области, уже показал первые результаты. <…> Сейчас мы масштабируем сервис еще в восьми регионах - Республиках Карелия и Татарстан, а также в Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Тверской и Ярославской областях. В первом квартале 2024 года планируем внедрить цифровой помощник во всех регионах страны", - сказал он.

По словам Скуфинского, сервис помогает в регистрации прав собственности на квартиры. Он отметил, что регистратор "Ева" проводит предварительную проверку пакета документов за 15 секунд, предзаполняет электронные формы заявлений, дает моментальную обратную связь и позволяет предотвратить ошибки, обусловленные человеческим фактором. В результате внедрения сервиса сокращается количество отрицательных результатов и фактически появляется первый инструмент, автоматизирующий проведение правовой экспертизы, считают в Росреестре. "Итоговое решение принимает ответственный сотрудник, но мы создаем все условия для минимизации рутинных операций", - пояснил собеседник агентства.