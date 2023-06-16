На Кутузовском проспекте в Москве построят четырехсекционный дом по реновации

Для расселения участников программы предусмотрено 200 квартир

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Новостройку по реновации на 200 квартир возведут на Кутузовском проспекте в районе Фили-Давыдково на западе Москвы, сообщила в пятницу пресс-служба Москомэкспертизы.

"В районе Фили-Давыдково в Западном административном округе одобрен проект строительства новостройки по программе реновации. <...> Строители возведут четырехсекционное жилое здание с подземной автостоянкой на Кутузовском проспекте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство будет вестись по адресу: проспект Кутузовский, земельный участок 78. "Для расселения участников программы реновации предусмотрено 200 квартир, из которых 58 - однокомнатных, 100 - двухкомнатных и 42 - трехкомнатные", - цитирует пресс-служба председателя Москомэкспертизы Анну Яковлеву.

Квартиры будут сданы с отделкой, а прилегающую территорию комплексно благоустроят. На придомовой территории появятся игровые детские площадки, места занятий спортом и отдыха.