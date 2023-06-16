В России в мае около 12 тыс. человек переселили из аварийного жилья

Всего с 2019 года в новые дома из ветхих зданий переехали более 531 тыс. жителей

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Около 12 тыс. человек расселили в новое жилье из аварийного в России в мае 2023 года в рамках федеральных и региональных программ. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

"В этом году нам уже удалось улучшить жилищные условия более 59 тыс. граждан. Только в мае в новые квартиры переехали почти 12 тыс. человек, было ликвидировано более 190 тыс. кв. м непригодного для проживания жилья. Реализация этой важной программы позволяет качественно изменить облик городов, повысить их привлекательность для жизни и дает импульс дальнейшему развитию", - процитировали его в сообщении, опубликованном на сайте правительства России в пятницу.

По словам Хуснуллина, всего с 2019 года уже общими усилиями Фонда развития территорий и региональных властей удалось переселить в новые дома более 531 тыс. человек, площадь расселенного аварийного жилья составила почти 9 млн кв. м. Из них 142 тыс. граждан переехали благодаря региональным программам. Всего национальному проекту "Жилье и городская среда" необходимо переселить почти 536,6 тыс. человек и ликвидировать 9,53 млн кв. м аварийного жилищного фонда.

Генеральный директор Фонда развития территорий Ильшат Шагиахметов, отметил, что в рамках новой программы переселения из аварийного жилья (признанного таким с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года) уже переехали в новые квартиры 9,5 тыс. человек и были расселены 190 тыс. кв. м.

Федеральный бюджет в 2023 году перечислил в регионы 24 млрд рублей на расселение аварийного жилья, напомнил глава фонда. А всего на реализацию национального проекта субъектам распределили 366,6 млрд рублей.