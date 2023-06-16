В Карелии треть аварийного жилья планируют обменять на компенсации и квартиры на вторичке

В республике досрочно завершают второй этап программы расселения, в который вошли более 150 тыс. кв. м ветхих домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. В Карелии планируют расселить треть аварийного жилья за счет денежных компенсаций и покупки квартир на вторичном рынке в рамках следующего этапа программы расселения, который стартует в регионе в 2024 году. При этом основным решением вопроса останется строительство многоквартирных домов, рассказал ТАСС руководитель республики Артур Парфенчиков.

"У нас опыт уже накоплен: мы 150-160 тыс. кв. м в этом году завершаем расселение. По сравнению с 1 млн [запланированным к расселению в рамках следующего этапа программы] - это не так много. Я думаю, что 250 тыс. кв. м - это компенсации. Где-то 100-120 тыс. мы планируем приобрести на вторичном рынке", - рассказал собеседник агентства в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме. Он добавил, что сейчас республика перешла на строительство многоэтажных домов - это девять этажей и выше. При этом расселение аварийного жилья на территории сельской местности руководитель республики предлагает проводить за счет малоэтажного домостроения и использования деревянных домов.

В Карелии досрочно завершают второй этап программы расселения аварийных домов, в который вошли более 150 тыс. кв. м жилья. Новый этап, в который войдут здания, признанные аварийными после 2017 года, будет в шесть раз объемнее и включит более 1 млн кв. м, или более 4 тыс. многоквартирных домов, в которых живут свыше 50 тыс. человек.

Ранее президент России Владимир Путин поручил в ближайшие два года выделять до 10 млрд рублей на строительство малоэтажных деревянных домов из заводских комплектов для переселения граждан из аварийного жилья.