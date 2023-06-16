В Москве более 1 тыс. объектов недвижимости оборудовали цифровыми замками

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, до конца 2023 года такие устройства появятся еще в 300 нежилых помещениях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Недвижимость, оснащенную электронными замками, начали продавать и сдавать в аренду в начале 2022 года в Москве, за это время такие устройства появились на 1 тыс. городских объектах. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"В 2022 году цифровые замки были установлены на 750 городских объектах недвижимости, предназначенных для продажи или сдачи в аренду, с начала 2023 года - еще на 309. До конца 2023 года такие устройства появятся еще в 300 нежилых помещениях", - сказал Гаман.

Как пояснили в пресс-службе департамента, технология работы с электронными замками максимально проста. После подписания акта приема-передачи помещения победитель торгов получает код от замка и инструкцию по его использованию, а также контакты технических специалистов. Собственник может заменить устройство на любое другое.

Цифровые замки обладают усиленной защитой. В случае потери кода или поломки устройства пользователь всегда может связаться с инженером и по гарантии отремонтировать его или установить новые пароли. Разработчиком замка является компания из Санкт-Петербурга, а за установку отвечает государственное казенное учреждение города Москвы "Московский центр недвижимости".

"Теперь в столице вся процедура торгов - от аукциона до получения доступа в помещения - проходит в электронном виде. Это повысило клиентоориентированность всех городских структур, задействованных при реализации городского имущества на торгах, минимизировало личные обращения участников торгов в городские структуры и позволило сократить срок передачи ключей победителям в четыре раза", - уточнили в пресс-службе.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс.

ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.