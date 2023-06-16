Росмолодежь и Минстрой работают над расширением льготной ипотеки для молодых

Глава агентства Ксения Разуваева сообщила, что одним из возможных инструментов может стать параллельное субсидирование ипотеки и аренды жилья молодым людям, которые ждут сдачи своего дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Росмолодежь и Минстрой прорабатывают концепцию расширения льготной ипотеки, чтобы ей могли воспользоваться одинокие молодые специалисты, студенты, не исключено введение субсидий на аренду квартир. Об этом ТАСС в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщила глава агентства Ксения Разуваева.

Она напомнила, что одним из поручений президента РФ Владимира Путина по итогам прошедшего в конце 2022 года заседания Госсовета было "возможное расширения ипотечных программ для молодежи".

"Это касается не только молодых семей, но и в целом молодых людей. В этом смысле мы сейчас с Минстроем готовим эту концепцию, стараемся максимально расширить эти условия для того, чтобы большее количество молодых людей (не только семейных, но и студенты, молодые профессионалы) могли претендовать на льготные условия при взятии ипотеки", - сказала Разуваева.

По ее словам, одним из возможных инструментов может стать параллельное субсидирование ипотеки и аренды жилья молодым людям, которые ждут сдачи своего дома.

"Мы в процессе проработки, это очень непростая тема", - заключила Разуваева.