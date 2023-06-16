Краснов поручил прокурорам проверять достоверность расходов за ЖКУ

По словам генпрокурора, проблемы нарушений в сфере ЖКХ, в том числе завышение тарифов, "так или иначе касаются всех"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам проверять достоверность расходов, указанных в квитанциях об оплате коммунальных услуг, и соответствие их реальным расходам за полученные услуги.

"Я ориентирую всех прокуроров смотреть квиточки, которые получают граждане, и потом сравнивать, за что они заплатили", - сказал он в интервью "Известиям" на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам генпрокурора, проблемы нарушений в сфере ЖКХ, в том числе завышение тарифов, "так или иначе касаются всех: и вас, и меня, к ним невозможно быть равнодушным".

"Нередко наши граждане не смотрят и платят денежные средства, и я вам даже так скажу, многие руководители, с которыми я разговариваю, руководители ведомств, министерств не знают, сколько платят по счетам за помещение, в котором живут, и за что они платят, понимаете?" - заметил генпрокурор. Квитанции, подчеркнул он, "необходимо смотреть, и тогда, безусловно, мы будем дисциплинировать управляющие компании".