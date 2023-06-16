Минстрой рассчитывает на снижение цен на жилье на фоне роста предложения

Градостроительный потенциал в стране достиг 400 млн кв. м, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Объемы строительства многоквартирного жилья в РФ превысили 100 млн кв. м. Минстрой РФ рассчитывает на снижение цен на жилье на фоне роста предложения, сказал в пятницу в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

"Предложение растет. Сегодня в стройке многоквартирного жилья мы превысили 100 млн кв. м. Градостроительный потенциал в стране достиг 400 млн кв. м. Когда предложение превышает спрос, начинают снижаться цены. Мы тоже на это очень сильно рассчитываем", - рассказал он.

Также министр отметил, что в России создаются новые механизмы поддержки на территориях, где маржинальность проектов очень низкая. "Строить надо везде, поэтому с регионами, с губернаторами, с правительствами регионов мы прорабатываем решения, которые позволят поддержать строительство жилья, когда цена квадратного метра в продаже невысокая", - сказал он. Глава Минстроя уточнил, что в ближайший месяц, до августа, ко Дню строителя эти меры будут озвучены.

Согласно материалам Банка России, в первом квартале 2023 года рост цен на первичном рынке жилья ускорился по сравнению с четвертым кварталом 2022 г. - с 0,8% до 4,0% за квартал. При этом годовой рост цен замедлился с 23,7% до 16,5%. В результате средняя цена за один квадратный метр составила 127,2 тыс. рублей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня. Главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс, ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.