В Москве на Лужнецкой набережной появятся "зеленые" бизнес-центры

Проект предусматривает возведение двух высокотехнологичных корпусов высотой 9 и 11 этажей общей площадью более 35 тыс. кв. м

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бизнес-центры с высоким уровнем энергоэффективности и применением экологичных технологий строительства появятся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в пятницу.

"В составе многофункционального жилого комплекса появятся бизнес-центры с высоким уровнем энергоэффективности и применением экологичных технологий строительства. Объект возводится в районе Хамовники на месте бывшего авиамоторного завода "Союз" по адресу: Лужнецкая набережная, вл. 2/4 (ЦАО). В двух офисных центрах будет создано свыше 6 тыс. новых рабочих мест. Новые здания проектируются с точки зрения эргономики, чтобы в них было удобно сотрудникам и посетителям", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, предусмотрена самая разнообразная коммерческая инфраструктура, а рядом будет благоустроенная городская площадь, где могут появиться разнообразные места для отдыха, деловых встреч, возможности работы на открытом воздухе.

Как добавила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, девелопером проекта Luzhniki Collection является инвестиционная группа "Абсолют". Проект предусматривает возведение двух высокотехнологичных корпусов высотой 9 и 11 этажей общей площадью более 35 тыс. кв. м. Под зданиями предусмотрено единое подземное пространство с двухуровневым паркингом на 450 машино-мест, единым въездом и выездом, техническими помещениями.

"Благодаря увеличенной площади остекления, высокотехнологичной инженерии, экологичным строительным и облицовочным материалам осуществляется комплексный подход к вопросам энергосбережения и "зеленой" эффективности пространства. Фасады будут выполнены с использованием панелей из терракоты и алюминиевых панелей, что является отсылкой к располагавшимся здесь в советское время краснокирпичным корпусам завода "Союз", - добавили в пресс-службе.