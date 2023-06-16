Запуск "зеленой" ипотеки получил поддержку Минэкономразвития и Банка России

Первый заместитель председателя комитета Госудумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что стране необходимы доступные "зеленые" технологии ремонта жилого фонда, которые помогут не просто привести дом в приемлемое состояние, но и улучшить его характеристики, повысить класс энергоэффективности

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития и Банк России одобрили запуск программ льготной "зеленой" ипотеки и "зеленого" проектного финансирования, направленные на развитие строительства энергоэффективного жилья. Об этом в пятницу сообщил в Telegram-канале первый заместитель председателя комитета Госудумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Предлагаем простимулировать развитие "зеленого" строительства через активизацию спроса и предложения на рынке "зеленого" жилья. А именно, путем запуска программ "зеленой" ипотеки и "зеленого" проектного финансирования. Предложение уже получило поддержку от Минэкономразвития и Банка России", - написал он.

Кошелев добавил, что стране необходимы доступные "зеленые" технологии ремонта жилого фонда, которые помогут не просто привести дом в приемлемое состояние, но и улучшить его характеристики, повысить класс энергоэффективности. "Необходимо как можно быстрее дорабатывать и запускать ГОСТ по "зеленому" капитальному ремонту", - пояснил он.

Кроме того, Кошелев считает, что нужно ускорить оборудование многоквартирных домов (МКД) приборами учета энергоресурсов. В сообщении говорится, что сегодня общедомовыми или индивидуальными счетчиками холодной воды оснащены лишь 36% всех МКД по стране, горячей воды - 30%, электричества - 58%, газа - менее 1%. "Причем зачастую процесс установки приборов учета тормозится не людьми, а РСО (ресурсоснабжающие организации - прим. ТАСС), которым до сих пор позволено рассчитывать тариф не с учетом фактического потребления, а по нормативам и с коэффициентами", - подчеркнул Кошелев.

По его мнению, необходимо, чтобы управляющие компании и РСО составили план по оснащению всех домов в стране счетчиками, например, до конца 2025 года. "С 1 января 2026 года люди, у которых нет счетчиков, пусть платят самый минимальный тариф, а надбавки/коэффициенты сверх него пусть покрывают УК и РСО за счет своей прибыли. То есть "мотивировать рублем" к переходу на ресурсосберегающие принципы управления МКД нужно не людей, от которых зачастую мало что зависит, а именно ответственные организации", - написал Кошелев.

"Зеленое" финансирование предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов. Так, "зеленая" ипотека предполагает выдачу кредитного займа по льготной ставке при приобретении энергоэффективного жилья классов от А до А++. "Зеленое" проектное финансирование относится к проектам, связанным с сокращением негативного влияния на окружающую среду.