В Москве с начала года по программе реновации начали расселять около 120 домов

По словам мэра города Сергея Собянина, под заселение передали 14 новостроек, еще 12 выделят в ближайшее время

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Более 12 тыс. жителей Москвы заключили договоры на получение жилья по программе реновации. С начала года началось расселение около 120 домов, сообщил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин.

"С начала года стартовало расселение почти 120 домов по программе реновации. Больше 12 тыс. москвичей уже заключили договоры на новые квартиры, еще 2,5 тыс. определились с выбором жилья", - написал он в своем Telegram-канале.

Собянин добавил, что под заселение передали 14 новостроек. Еще 12 будут готовы принимать жильцов уже в ближайшее время.

"Для переезда бесплатно предоставляем грузчиков и автотранспорт. Этой услугой можно воспользоваться после заключения договора на новую квартиру", - добавил мэр.

По его словам, с начала реализации программы реновации в Москве расселили 757 домов. Около 120 тыс. жителей столицы уже живут в новых квартирах или оформляют необходимые документы.