В Хабаровском крае по программе льготной аренды жилья намерены построить 2,9 тыс. квартир

Они будут предоставляться в долгосрочную аренду через регионального оператора

ТАСС, 19 июня. Власти Хабаровского края планируют построить в регионе почти 3 тыс. квартир по программе льготной аренды жилья, сообщили в понедельник в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края.

"В Хабаровском крае начинается реализация программы "Доступное арендное жилье в ДФО". Для этого на полях ПМЭФ-2023 глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заключил ряд соглашений с федеральными девелоперами, способных реализовать масштабные проекты в жилищном строительстве. Параллельно была подана заявка на участие в программе льготной аренды жилья в АО "ДОМ.РФ". В планах вывести на этот рынок почти 3 тыс. квартир. <…> Планируется построить 2,9 тыс. квартир", - говорится в сообщении.

Как уточнил в своем Telegram-канале Дегтярев, квартиры будут предоставляться в долгосрочную аренду через регионального оператора, в Хабаровском крае им выступает АО "Застройщик. 27".

Механизм льготной аренды жилья является дополнительной мерой господдержки для создания комфортных условий жизни и работы на Дальнем Востоке. Как сообщили в правительстве, по предварительной оценке, ставка будет существенно ниже рыночной прежде всего за счет специальных условий финансирования: по 30% субсидируется из федерального и регионального бюджетов, арендатор платит всего треть от заявленной ставки. Эта программа направлена на молодые семьи, начинающих специалистов. Также в числе приоритетных групп - работники оборонно-промышленного комплекса.