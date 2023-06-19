Москвичи купили у города почти 6 тыс. объектов недвижимости за пять лет

В приобретенных помещениях предприниматели открывают офисы, магазины, кафе и парикмахерские

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Столица продала юридическим и физическим лицам более 561 тыс. кв. м нежилых помещений, зданий и машино-мест за пять лет. Об этом сообщил в понедельник министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Городская недвижимость пользуется стабильным спросом у представителей бизнеса. На торгах по продаже с 2018 года реализовано почти 6 тыс. объектов общей площадью более 561 тыс. кв. м. Как правило, в приобретенных помещениях предприниматели открывают офисы, магазины, кафе и парикмахерские. Востребованными остаются и выставляемые на торги машино-места", - сказал Гаман, чьи слова приводит пресс-служба департамента.

Как отмечают в ведомстве, высокий интерес к городской недвижимости объясняется возможностью приобрести объекты по цене ниже той, что была определена независимым оценщиком при выставлении на аукционы. За 5 лет более 2 тыс. объектов были реализованы посредством публичного предложения, еще свыше 2 тыс. - через продажу без объявления цены, когда ее назначали сами покупатели.

"Вся информация о выставленной на продажу столичной собственности публикуется в разделе "Имущество от города" инвестиционного портала Москвы. Там доступны подробные описания объектов, есть возможность виртуально осмотреть помещение или здание, оценить его локацию. Сервисы и возможности ресурса постоянно дорабатываются", - заключили в пресс-службе департамента городского имущества, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.