В Москве почти 500 участков арендовали или купили жители и предприниматели за пять лет

Из них 134 участка площадью свыше 129 га предоставлено для возведения коммерческой недвижимости и многоквартирных домов, 356 участков площадью 48,3 га - для индивидуального жилищного строительства

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Власти Москвы продали или передали в аренду жителям и предпринимателям почти 500 земельных участков для строительства индивидуальных, многоквартирных домов и коммерческой недвижимости с 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества в понедельник.

"По результатам конкурентных процедур за последние пять лет в аренду или собственность жителей и представителей бизнеса передано 490 земельных участков общей площадью более 177 га. Из них 134 участка площадью свыше 129 га предоставлено для возведения коммерческой недвижимости и многоквартирных домов, 356 участков площадью 48,3 га - для индивидуального жилищного строительства", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, участки, которые город предлагает в аренду для строительства, доступны на инвестиционном портале Москвы. Приобрести землю можно при помощи портала mos.ru, где размещен перечень участков для индивидуального жилищного строительства.

Свободные площади у города можно купить как на открытом аукционе, так и без участия в торгах. Для этого нужно подать заявление в столичный департамент городского имущества. После этого ведомство опубликует извещение о предоставлении земельного участка для ИЖС. Если в течение 30 дней других заявлений не поступает, оформляется договор купли-продажи без торгов. Если же интерес к участку проявят и другие граждане, проводится аукцион, уточнили в пресс-службе.