Ключи от квартир трех монолитных домов в составе ЖК "Румянцево-парк" передали жителям

В составе комплекса жителям доступен двухуровневый подземный отапливаемый паркинг на 1 748 машино-мест

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Жилой комплекс "Румянцево-парк" в Москве в поселении Московский полностью реализован. Все три дома в составе комплекса введены в эксплуатацию, ключи переданы жителям, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента развития новых территорий города Москвы.

"ЖК "Румянцево-парк" в ТиНАО состоит из трех монолитных домов переменной этажности от 13 до 22 этажей, площадь застройки - более 386 тыс. кв. м, из них жилая - свыше 222 тыс. "квадратов". Все дома введены в эксплуатацию, ключи переданы жителям. Фасады домов украшает искусственный камень, цветовая гамма которого эффектно выделяет жилые дома на фоне окружающей застройки. В составе комплекса жителям доступен двухуровневый подземный отапливаемый паркинг на 1 748 машино-мест", - отметил глава департамента Владимир Жидкин.

Каждый двор выделяется своей особенной концепцией. В первом корпусе ЖК "Румянцево-парк" двор украшает пешеходный мост с ротондой. Второй корпус славится своим амфитеатром, который утопает в зелени. Двор последнего корпуса - дома Д3 - выдержан в стилистике леса, где для детей и взрослых есть все необходимое для комфортного и активного отдыха. Это тренажерный экокомплекс с турниками, канатами и балансирами, игровой остров с песком, переговорная труба пиратов, качалки на пружинах, горки, различные виды качелей, игровой комплекс с подвесными канатами, высокой башней и закрытой горкой, беседки со столиками и навесами для пикников и многое другое.

"На территории "Румянцево-парка" построен и введен в эксплуатацию первый муниципальный детский сад на 200 мест, который открыл свои двери для малышей с 1 сентября 2022 года. Запланировано строительство дополнительной социальной инфраструктуры на территории жилого комплекса - второго детского сада на 200 мест и школы на 1 000 учеников. Детские учебные заведения будут включены в адресную инвестиционную программу города Москвы", - говорится в сообщении.

Как передает пресс-служба, Владимир Жидкин рассказал, что в ТиНАО с начала 2023-го ввели более 846 тыс. кв. м жилья и свыше 165 тыс. социальных и промышленных объектов. Новые столичные округа на протяжении уже нескольких лет являются в Москве лидерами по вводу недвижимости. В текущем году запланирован ввод не менее 2,49 млн "квадратов" недвижимости, в том числе 1,85 млн кв. м жилья и более 644 тыс. кв. м промышленных и социальных объектов.