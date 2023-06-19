В Москве сдали пять корпусов в составе проблемного комплекса "Легендарный квартал"

Территорию домов благоустроили: во дворе высадили деревья и кустарники, установили детские и спортивные площадки

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пять корпусов сданы и получили разрешение на ввод в эксплуатацию в составе проблемного комплекса "Легендарный квартал" на северо-востоке Москвы, сообщила в понедельник пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Застройщик полностью завершил строительные работы и получил разрешительную документацию на ввод корпусов общей площадью 109,4 тыс. кв. м. Всего в пяти корпусах расположены 2,1 тыс. апартаментов, также для резидентов квартала предусмотрены собственный торговый центр и спортивный комплекс с бассейном", - приводятся слова председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

Территорию домов благоустроили. Специалисты высадили во дворе деревья и кустарники, установили детские и спортивные площадки.

Он напомнил, что в феврале 2023 года ведомство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №4.

Комплекс построен по монолитной технологии из железобетона, в каждом здании насчитывается 18 этажей. Фасады облицованы керамогранитом. В одном из корпусов обустроены апартаменты для маломобильных граждан. На первых этажах откроются магазины, кафе и предприятия бытовых услуг. Физкультурно-оздоровительный комплекс предусмотрен в шестом корпусе.

"Застройщиком проекта является ООО "Д-Инвест". Разрешение на строительство корпусов выдано еще в 2015 году, однако застройщик переносил сроки ввода и передачи помещений. Это ожидаемо вызвало большое недовольство покупателей апартаментов. В связи с этим Москомстройинвест неоднократно рассматривал объект на межведомственной комиссии по реализации инвестпроектов. Запись на выдачу ключей покупателям нежилых помещений уже ведется", - отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.