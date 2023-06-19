Гладков поручил провести обследование жилфонда Шебекина в течение трех ближайших дней

Он сообщил, что обход начнут специалисты из всех районов и округов с обязательной фотовидеофиксацией наличия или же отсутствия каких-либо повреждений

БЕЛГОРОД, 19 июня. /ТАСС/. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал поручение провести в течение трех дней полное комиссионное обследование жилищного фонда города Шебекино после массированных обстрелов.

"Поставил задачу - восстановлением Шебекинского округа занимаемся всей областью. С чего начнем? В течение трех ближайших дней проведем полное комиссионное обследование жилищного фонда города. Подомовой и поквартирный обход начнут специалисты из всех районов и округов с обязательной фотовидеофиксацией наличия или же отсутствия каких-либо повреждений в жилищном фонде, чтобы не было потом разногласий", - написал Гладков в своем Telegram-канале в понедельник по итогам расширенного совещания с главами муниципальных образований региона.

При этом, по словам губернатора, у всех специалистов при выполнении задачи должны быть в обязательном порядке специальные средства безопасности - бронежилеты и каски. "Важно осмотреть каждую квартиру, дом и двор. По итогу комиссия даст рекомендации по возможности или невозможности восстановления жилья. А после завершения обследования и подсчета затрат будем принимать решение по восстановлению округа в кратчайшие сроки", - добавил Гладков.

Ранее губернатор сообщал, что в Шебекине в результате массированных обстрелов со стороны ВСУ различные повреждения получили более 700 частных домовладений и 113 многоквартирных домов. 1 июня в округе было зафиксировано более 850 прилетов снарядов, это самое большое количество с начала обстрелов региона. В связи с массированными обстрелами местных жителей вывезли в пункты временного размещения.