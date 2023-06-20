Почти 24 тыс. рабочих мест появится в кварталах реновации на севере Москвы

В Бескудниковском районе введено в эксплуатацию свыше 190 тыс. кв. м жилья

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Около 24 тыс. рабочих мест создадут в кварталах реновации на севере Москвы, всего там утверждено восемь проектов планировки территории. Об этом сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики города.

"В Северном административном округе столицы в рамках программы реновации разработано и утверждено восемь проектов планировки территории. В соответствии с ними в округе будет возводиться не только жилье и сопутствующая инфраструктура, но также будут созданы новые рабочие места. <…> С вводом нового жилья будет также создано около 24 тыс. новых рабочих мест", - сказал руководитель департамента Сергей Левкин.

Он напомнил, что район, который лидирует по количеству переданного под заселение жилья, находится именно на севере Москвы. В Бескудниковском введено в эксплуатацию свыше 190 тыс. кв. м жилья. На территории района из 13 введенных новостроек 12 переданы под заселение по программе реновации.

Бескудниковский район занимает первое место в Москве по развитию коммерческой инфраструктуры в нежилых помещениях на первых этажах новостроек. Там для жителей работает уже 82 предприятия социально-бытового назначения, добавил глава департамента.

"Всего в введенных новостройках на севере столицы уже 170 помещений используются, еще 35 помещений свободны и готовы к размещению магазинов, кафе и предприятий сферы услуг", - уточнил Левкин.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включено 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых проживает почти миллион москвичей.