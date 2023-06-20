В Пресненском районе в центре Москвы появится пятисекционный дом по реновации

В новостройке запланировано 384 квартиры

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Новостройку по реновации на 384 квартиры возведут на улице Подвойского в Пресненском районе в центре Москвы, сообщила во вторник пресс-служба Москомэкспертизы.

"Согласован проект строительства жилого дома в Пресненском районе. <...> Пятисекционный жилой дом по программе реновации возведут на улице Подвойского. Также в его составе запроектирована подземная автостоянка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительство будет вестись в Центральном административном округе Москвы по адресу: ул. Подвойского, земельный участок 12/15 (зона 1.1). "В новостройке запланировано 384 квартиры: 130 - однокомнатных, 183 - двухкомнатных и 71 - трехкомнатная. В жилых помещениях выполнят полную отделку, а также оборудуют мойки, плиты и сантехнику", - цитирует пресс-служба председателя Москомэкспертизы Анну Яковлеву.

Проживать в новом доме смогут и жители с ограниченными возможностями здоровья, для них адаптируют несколько квартир и создадут все условия для беспрепятственного передвижения.

"На первых этажах каждой секции будут сформированы входные группы с вестибюлем, тамбуром, колясочной, помещениями уборочного инвентаря и электрощитовой. Также в нежилой части планируется размещение помещений общественного назначения. Проектными решениями предусматривается благоустройство придомовой территории. В числе основных работ: устройство проездов, тротуаров, отдельных площадок для детей, взрослых и занятий спортом, разбивка газонов и цветников", - уточнили в пресс-службе.