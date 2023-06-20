Росреестр: продажи на вторичном рынке недвижимости Москвы в мае выросли почти в два раза

Количество заключенных договоров на вторичном рынке за первые пять месяцев в столице выросло на 4,7% по сравнению с январем - маем 2022 года

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Число договоров купли-продажи вторичного жилья в Москве по итогам мая 2023 года выросло почти на 98% против того же месяца 2022 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба столичного Управления Росреестра.

"В мае 2023 года зарегистрировано 14,3 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи жилья, что на 4,6% ниже показателя апреля - 14,95 тыс. При этом к маю 2022 года, когда было зарегистрировано 7,2 тыс. переходов прав, отмечается практически двукратный рост - 97,7%", - говорится в сообщении.

Количество заключенных договоров на вторичном рынке за первые пять месяцев в Москве выросло на 4,7% по сравнению с январем - маем 2022 года и достигло 62,4 тыс. сделок.

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов при этом отметил, что традиционно в мае число договоров купли-продажи на вторичное жилье в столице падает по сравнению с апрелем. Его слова привели в сообщении пресс-службы. Так, с 2019 года это снижение ежегодно составляло не менее 25%, однако в 2023 году впервые за последние 10 лет майское сокращение активности на рынке не превысило 5%, пояснил Майданов.