Россияне смогут узнать стоимость коммунальных услуг и планы ремонта дома на едином портале

Сервис будет называться "История жизни дома"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минстрой РФ планирует до конца 2023 года завершить модернизацию платформы Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). На обновленном портале пользователи смогут узнать стоимость коммунальных услуг в своем доме, о планах по его капитальному ремонту и другие сведения, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

"На портале можно будет просмотреть информацию о состоянии и ходе эксплуатации дома, в котором проживает гражданин, запланированных и прошедших работах, обращениях жителей дома, об управляющей компании и поставщиках коммунальных услуг - и это в масштабе всей страны", - процитировали в сообщении замминистра строительства и ЖКХ РФ Константина Михайлика.

В пресс-службе Минстроя отметили, что сервис будет называться "История жизни дома". Он уже прошел пилотирование и готовится к запуску. В новом интерфейсе платформы также появится "Календарь собственника", где будет, например, отображаться дата общего собрания и его повестка.

Для управляющих компаний и поставщиков ресурсов на ГИС ЖКХ появится сервис предварительно заполненных претензий на оплату жилищно-коммунальных услуг, чтобы работать с должниками. Сервис уже спроектирован, но для его запуска потребуется принять нормативно-правовые акты, добавили в Минстрое.