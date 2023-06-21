В Москве число оформленных в мае ипотечных сделок выросло на 97,4%

Город сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Число ипотечных сделок, которые были оформлены в мае, выросло в Москве на 97,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в среду в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 11 657 договоров ипотечного жилищного кредитования в отношении первичной и вторичной недвижимости столицы, что на 0,2% больше показателя за предыдущий месяц (11 633). По сравнению с маем прошлого года (5 905) данный показатель увеличился на 97,4%, а к аналогичному периоду 2021 года (9 855) рост составил 18,3%", - сказали в пресс-службе.

Как уточнил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, Москва сохраняет лидирующую позицию среди российских регионов по выданным льготным ипотечным кредитам. Их объем в мае составил 23,5 млрд рублей - это 18,7% от общероссийского объема льготной ипотеки. Всего в столице с начала действия программы выдано кредитов на сумму 881,6 млрд рублей.

Как добавили в пресс-службе, всего по итогам января - мая текущего года в Москве зарегистрировано 51 606 договоров жилищной ипотеки, что стало абсолютным рекордом первых пяти месяцев за все годы статистических наблюдений. Это на 13,6% больше результата за первые пять месяцев прошлого года (45 434), а по отношению к аналогичному периоду 2021 года (49 340) показатель увеличился на 4,6%.