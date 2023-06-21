Количество недостроенных жилых домов на Дальнем Востоке сократилось до 28

Половина из них находятся в Хабаровском крае

ТАСС, 21 июня. Количество недостроенных жилых домов на Дальнем Востоке за последние два года сократилось с 91 до 28, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления Генпрокуратуры по Дальневосточному федеральному округу. Цифры озвучил в своем выступлении на межведомственном совещании в Хабаровске заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин.

"В результате комплексных мер, принимаемых органами прокуратуры, исполнительной власти дальневосточных регионов и контроля, на Дальнем Востоке за последние два года количество проблемных долгостроев сократилось более чем в три раза - с 91 до 28. Свыше 4,5 тыс. граждан получили квартиры или денежные компенсации взамен вложенных в строительство средств. Из 20 застройщиков, возводящих 28 объектов, в отношении 15 открыты конкурсные производства, такие проблемы есть в каждом обозначенном регионе", - сообщили в пресс-службе.

Из 28 таких объектов в Хабаровском крае находятся 14, Приморском крае - 6, в Республике Бурятия - 4, в Республике Саха (Якутия) - 2, в Амурской области - 2. По 10 из них пути восстановления прав дольщиков не выбраны. Более 2,4 тыс. граждан продолжают оставаться в числе обманутых дольщиков.

В пресс-службе отметили, что для решения данной проблемы активно используются различные механизмы. Так, в 2023 году в Республиках Бурятия и Саха (Якутия) применены такие инструменты как компенсационные выплаты и уступка права требования другому застройщику, от которого граждане уже получили квартиры.

"Несмотря на предусмотренную законодательством возможность достройки проблемных объектов за счет привлечения средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий", органами исполнительной власти Республики Бурятия, Приморского и Хабаровского краев этот инструмент используется не в полной мере. Дмитрий Демешин также подверг критике работу фонда развития территорий, которым до настоящего времени не рассмотрены ходатайства правительства Хабаровского края, направленные в адрес фонда в ноябре 2021 года и июле 2022 года, о привлечении денежных средств фонда для восстановления прав участников долевого строительства", - сообщили в ведомстве.

Отдельно Демешин дал оценку ситуации по достройке долгостроев в Хабаровском крае. Он указал, что в регионе остается нерешенным вопрос в отношении восьми проблемных домов, требующих дополнительного финансирования в размере 2,3 млрд рублей.