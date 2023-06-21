Инвестор построит учебный комплекс на 1,1 тыс. мест в районе Покровское-Стрешнево

В составе комплекса предусмотрена школа на 750 мест и детский сад на 350 мест

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Компания MR Group построит и передаст властям Москвы учебный комплекс на 1,1 тыс. мест в районе Покровское-Стрешнево на северо-западе столицы. Об этом сообщила в среду пресс-служба Москомстройинвеста.

"В районе Покровское-Стрешнево MR Group построит и передаст городу учебный комплекс для включения в столичную систему образования. Объект будет возводиться по адресу: ул. Вишневая, вл. 7 - Северо-Западный административный округ. <...> Договор о передаче будет заключен между Москомстройинвестом и ООО "С-Девелопмент" - входит в компанию MR Group, которое планирует осуществить строительство жилого комплекса в районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках договора инвестор обязуется ввести в эксплуатацию объект в 2028 году. "Застройщик за счет собственных средств обеспечит строительство учебного комплекса на 1,1 тыс. мест, в составе которого предусмотрена школа на 750 мест и детский сад на 350 мест", - уточнила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.