В районе Люблино в Москве построят дом на 277 квартир по реновации

Общая площадь будущей новостройки составит более 30 тыс. кв. м

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Четырехсекционный дом на 277 квартир построят по программе реновации в районе Люблино на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил в среду журналистам председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

"Проект предусматривает возведение в рамках квартальной застройки четырехсекционного дома переменной этажности с подземной парковкой и встроенными помещениями общественного назначения. Будущая новостройка общей площадью более 30 тыс. кв. м рассчитана на 277 квартир, включая четыре специально оборудованных для маломобильных групп населения. Комитет оформил всю необходимую разрешительную документацию, и застройщик может приступать к работам", - сказал он.

Новостройку возведут по адресу: Спортивный проезд, земельный участок 6А/6 - Юго-Восточный административный округ. В доме будет 109 одно-, 127 двух- и 41 трехкомнатная квартира. Во всех жилых помещениях выполнят полную чистовую отделку. "Благодаря этому новоселы заселятся в современные квартиры с удобными планировками, благоустроенной территорией и сопутствующей инфраструктурой", - отметил Войстратенко.

Первые этажи жилой части в каждой секции включают помещение консьержа, уборочного инвентаря, колясочную, зону почтовых ящиков и лифтовой холл. В состав нежилой части войдут центр информирования населения, технические помещения для обслуживания многоквартирного дома и объекты коммерческой инфраструктуры.

Программа реновации утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В нее вошло 5 175 домов - более 350 тыс. квартир общей площадью 16,4 млн кв. м, в которых живут почти 1 млн москвичей.