Власти Москвы одобрили проекты строительства детсада и ТЦ в Молжаниновском районе

Также согласованы планы по реализации еще пяти проектов по программе стимулирования создания мест приложения труда

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Столичные власти одобрили проекты строительства детского сада и торгового центра (ТЦ) в Молжаниновском районе, на территории коллективного сельскохозяйственного предприятия "Химки" и на Ленинградском шоссе. Также согласованы планы по реализации еще пяти проектов по программе стимулирования создания мест приложения труда, сообщили в среду в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"Правительство Москвы одобрило планы строительства детского сада и торгового центра в Молжаниновском районе (САО) на территории коллективного сельскохозяйственного предприятия "Химки" и на Ленинградском шоссе, з. у. 347. <...> Распоряжения по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Также согласованы планы строительства пяти объектов, в числе которых: офисно-деловое здание в Хорошевском районе (САО) на 5-й Магистральной улице, з. у. 4; административно-деловой комплекс в Академическом районе (ЮЗАО) на улице Вавилова, з. у. 11; бизнес-центр "Технопарк Октябрьское поле" в Щукино (СЗАО) на улице Берзарина, вл. 32/4; комплекс офисных помещений в составе многофункционального комплекса в Печатниках (ЮВАО) на Южнопортовой улице, участок 28А/16; многофункциональный офисно-деловой комплекс в Кунцево (ЗАО) на Молдавской улице, з. у. 1.

"Соответствующие проекты будут реализованы за счет частных инвестиций в рамках городской программы по стимулированию создания мест приложения труда. <...> Общая площадь будущих объектов составит 117,7 тыс. кв. м. Будет создано порядка 10,3 тыс. рабочих мест. Инвестиции в реализацию проектов составят 13,6 млрд рублей", - уточнили в мэрии.

О программе

Программа стимулирования создания мест приложения труда была утверждена правительством Москвы в 2019 году и предполагает предоставление льгот инвесторам, осуществляющим строительство объектов промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров, гостиниц и других.

"Реализация программы позволяет обеспечивать комплексную сбалансированную застройку новых районов, снижать дефицит рабочих мест в кварталах сложившейся застройки и сокращать маятниковую миграцию внутри города. На данный момент одобрены проекты, предполагающие суммарные инвестиции в объеме 196,2 млрд рублей, что позволит создать порядка 78 тыс. рабочих мест", - отметили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Подать заявку на получение специального статуса застройщики могут через инвестиционный портал Москвы.