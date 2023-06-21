Новые возможности механизма инфраструктурных облигаций обеспечат ввод 70 млн кв. м жилья

Изменения также позволят улучшить жилищные условия порядка 1,4 млн семей

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Поправки в перечень финансируемых объектов и дополнительные варианты обеспечения инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ расширят географию применения механизма и повысят заинтересованность инвесторов в инструменте. В результате к 2030 году 1,4 млн семей дополнительно смогут улучшить жилищные условия. Об этом сообщила в среду пресс-служба ДОМ.РФ.

"Расширение перечня финансируемых объектов и дополнительные варианты обеспечения инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ расширят географию применения механизма и повысят заинтересованность инвесторов в инструменте. В результате к 2030 году 1,4 млн семей дополнительно смогут улучшить жилищные условия", - говорится в сообщении.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее возможности льготного финансирования инфраструктуры по программе облигаций, оператором которой является ДОМ.РФ. В частности, для проектов в рамках жилищного строительства допускается обеспечение со стороны институтов развития и компаний с рейтингом кредитоспособности "ААА" (ранее требовалась госгарантия субъекта РФ). Это позволит получать льготные деньги вне зависимости от уровня долга региона, где будет реализован проект. Также разрешается финансировать за счет механизма объекты электроэнергетики.

"Изменения, по нашим оценкам, позволят увеличить объем вводимого жилья на 70 млн кв. м. к 2030 году и улучшить жилищные условия порядка 1,4 млн семей", - приводит пресс-служба комментарий генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Также Мутко отметил, что опережающее развитие инфраструктуры - важный фактор улучшения качества жизни людей, повышения инвестиционной активности. По его мнению, механизм облигаций помогает эффективно расшивать узкие места: строить дороги, инженерные коммуникации, детские сады и школы. Как оператор программы ДОМ.РФ постоянно работает над совершенствованием механизма, чтобы сделать его более рыночным и удобным. Результатом такой деятельности, по словам Мутко, и стал новый пакет поправок.

Среди других ключевых поправок: возможность строительства наемных домов площадью от 5 тыс. кв. м (ранее - от 10 тыс. кв. м). Кроме того, разрешается передача банковского сопровождения по проекту другому банку. Эта новация расширит возможности для участия кредитных организаций в механизме инфраструктурных облигаций.

Облигации как инструмент

Механизм инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ был запущен в 2021 году как один из инструментов поддержки строительной отрасли. С его помощью разрешается создавать инфраструктуру для жилищного строительства и развития агломераций.

Инструмент позволяет застройщикам финансировать строительство необходимых для комфортной среды объектов на льготных условиях, в том числе через схемы ГЧП и концессии, а регионам - реализовывать масштабные строительные проекты. Применение механизма уже одобрено для 42 проектов в 22 регионах, общая сумма займов по ним превышает 138 млрд рублей.