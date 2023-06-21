В Москве подготовили документы по передаче компенсационных квартир для более 400 дольщиков

Распределение квартир проводится автоматизированным способом

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Комплекты документов для предоставления квартир более чем 400 обманутым дольщикам в компенсационном доме в поселении Рязановском сформировали в столице. Дом построен для дольщиков трех проблемных объектов в Новой Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Формирование документов для предоставления так называемых компенсационных квартир - это кропотливая работа, которой органы власти занимаются уже несколько месяцев после сдачи дома. Большая часть времени уходит на сбор и проверку данных по каждому гражданину. В настоящее время по трем объектам подготовлены документы более чем 400 гражданам", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса.

Заммэра уточнил, что сейчас комплекты документов переданы в ведомство, курирующее распределение жилых помещений. Это финальный шаг на пути к получению дольщиками квартир.

Компенсационный дом введен в эксплуатацию в сентябре прошлого года. Ему присвоен почтовый адрес: поселение Рязановское, ул. Гореловская, дом 3 (НАО).

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова пояснила, что распределение квартир проводится автоматизированным способом. Схема предоставления компенсационного жилья простая: одна квартира - в одни руки. "Жилье здесь получат порядка 500 дольщиков, которые инвестировали свои средства в приобретение недвижимости в трех проблемных жилых комплексах, два из которых находятся в Щербинке и один в Михайлово-Ярцевском поселении", - отметила Пятова.

Общая площадь компенсационного дома составляет около 58 тыс. кв. м. Объект включает в себя два П-образных корпуса переменной этажности - до 12 этажей. Первые этажи приспособлены для размещения офисных помещений и объектов социально-бытовой инфраструктуры. На придомовой территории появятся деревья, кустарники, газон, малые архитектурные формы, смонтировано оборудование для детской и спортивной площадки.