В Троицком округе Москвы выставили на торги три участка под строительство частных домов

Заявочные кампании по объектам завершатся в период с 3 по 24 июля

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Три земельных участка по 12 соток для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) выставили на торги рядом с Калужским шоссе в Троицком административном округе Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы в среду.

"На городские торги по аренде выставили три земельных участка по 12 соток под строительство индивидуального жилья в Троицком административном округе. Заявочные кампании по ним завершатся в период с 3 по 24 июля", - говорится в сообщении.

Два участка находятся в селе Вороново в микрорайоне Молодежный, еще один - в деревне Семенково. Все они расположены недалеко от Калужского шоссе. Как уточнил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков, лоты будут реализованы через открытые электронные аукционы 6 и 27 июля, которые пройдут на площадке "Росэлторг". Для участия нужна регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Победители смогут построить дома максимальной площадью от 493 до 507 кв. м, разместить гаражи и хозпостройки, содержать животных, вести личное подсобное хозяйство и заниматься садоводством. "Договоры аренды по каждому из лотов составят на 2,5 года. После завершения строительства и постановки домов на кадастровый учет арендаторы получат возможность выкупить участки за 40% от кадастровой стоимости", - приводятся в сообщении его слова.