В Москве на торги выставят коммерческое помещение площадью почти 2 тыс. кв. м

Объект находится в транспортной доступности от основных магистралей района и от станции метро "Бульвар Рокоссовского"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Аукцион по продаже коммерческого помещения площадью почти 2 тыс. кв. м, где можно будет открыть производство или склад, проведут в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества в среду.

"Город выставит на торги единым лотом помещения на первом, втором и третьем этажах здания общей площадью почти 2 тыс. кв. м по адресу: 1-й Иртышский проезд, владение 12. Новые собственники смогут использовать эту коммерческую недвижимость по своему усмотрению, например, для открытия производства или склада", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Отмечается, что выставляемый на продажу объект находится в транспортной доступности от основных магистралей района и от станции метро "Бульвар Рокоссовского". Территория, на которой он расположен, охраняется, рядом находятся складские и производственные комплексы.

Подробную информацию об условиях продажи и участии в аукционах городского имущества можно узнать на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru и на Едином информационном инвестиционном портале города Москвы - http://www.investmoscow.ru.