21 июня, 09:42
Реновация

В Москве по программе реновации появится жилой комплекс площадью около 55 тыс. кв. м

Объект построят в районе Коньково

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Власти Москвы согласовали проект по программе реновации, жилой комплекс площадью около 55 тыс. кв. м спроектирован по принципу квартальной застройки. Об этом сообщили в пресс-службе Москомархитектуры в среду.

"Жилой комплекс в районе Коньково, предназначенный для участников программы реновации, спроектирован по принципу квартальной застройки. Фасады выполнят в натуральных оттенках. <…> Речь идет про жилой комплекс площадью около 55 тыс. кв. м на улице Бутлерова. Участники программы реновации, которая реализуется под руководством мэра Сергея Собянина, переедут в новый комплекс с современными архитектурными решениями, комфортными планировками и подземным паркингом", - сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Отмечается, что для отделки фасадов используют качественные долговечные материалы: бетонную плитку под кирпич, фиброцементные панели и металлические элементы. Архитекторы Проектной группы "Профит" выбрали бежевую гамму, которая гармонично будет смотреться в сложившейся застройке района. 

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